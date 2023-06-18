«التعليم» توجه بالتأكد من جمع ورق البابل شيت والمقالي قبل انتهاء امتحان اللغة العربية

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التربية والتعليم، خلال رئاسته غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالي)، موجّها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكد من أنّ الطلاب سلّموا الورقتين معا.

امتحانات الثانوية العامة

وفي السياق ذاته، تابع الوزير مع رؤساء اللجان بالمحافظة، انتظام سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات ووصول ورق أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة إلى مختلف اللجان بالمحافظة، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.

يذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، من خلال 76 لجنة.