19 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في بني سويف

انطلق، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف، حيث يؤديه 19 ألفا و300 طالب وطالبة، نظامي وخدمات ومنازل، في أكثر من 50 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ الجيد للطلاب، والذي يتضمن الهدوء وتوفير وسائل التهوية اللازمة في اللجان من مراوح.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف

وكشفت تقرير غرفة عمليات الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن انتظام سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف، حيث دخل الطلاب إلى اللجان مبكرًا، في الساعة الثامنة والنصف، وانطلق الأمتحان في التاسعة، فيما أنتظر عدد من أولياء الأمور بالقرب من محيط اللجان، انتظارًا لخروج ابنائهم للأطمئنان عليهم عقب إنتهاء الأمتحان.

إجراءات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف، حيث تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس.

وأشار المحافظ خلال تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة بني سويف 19 ألفا و300 طالبة وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم في أكثر من 50 لجنة على مستوى المحافظة بالإدارات التعليمية السبع، في حين جرى تجهيز 14 استراحة للمراقبين ورؤساء اللجان.