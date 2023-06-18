إصابة 3 ملاحظين بالثانوية العامة في انقلاب سيارة أثناء توجههم للامتحانات بأسيوط

شهدت دائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج انقلاب سيارة يستقلها عدد من ملاحظي الثانوية العامة قادمين من ناحية مركز دار السلام جنوب شرقي المحافظة، في طريقهم للجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى ساقلتة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة ملاحظين بالثانوية العامة في حادث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل ملاحظين للثانوية العامة على طريق قرية الفراسية دائرة مركز ساقلتة، ما أدى إلى إصابة «م. ع. م»، 37 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة «هـ. ك. ت»، 46 سنة، بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«م. ص. إ»، 40 سنة، معلمة، باشتباه كسر بالركبة اليمنى.

نقل المصابين للمستشفى

وتم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا، ونقل المصابين إلى المستشفى المركزي بساقلتة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.