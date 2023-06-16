مصرع 3 أطفال أشقاء بعد تناولهم آيس كريم وحلوى في سوهاج

لفظ 3 أطفال أشقاء مصرعهم، إثر قيامهم بالتنزه بدائرة مركز المنشأة بسوهاج والإسراف في تناول ممنوعات الطعام «حلوى – آيس كريم» وذلك لوجود تاريخ مرضي مزمن لهم «سكر» شعروا بحالة إعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

مصرع 3 أشقاء بعد تناولهم آيس كريم وحلوى في سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من العقيد مصطفى السعيد، مأمور مركز المنشأة، يفيد بورود بلاغا بإصابة 3 أطفال بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ووافتهم المنية بها.

مصابون بحالة إعياء

وبالفحص تبين استقبال مستشفي سوهاج الجامعي كل من «ريم ح أ»، 8 سنوات، و«بسمة ح أ» 7 سنوات، و«أمين ح أ» 6 سنوات، ويقيمون دائرة مركز المنشأة مصابين بـ«حالة إعياء» وتوفوا جميعا.

أفادت والدتهم المدعوة «شريهان ف أ» 37 موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وتقيم دائرة المركز، قررت بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه وقيام أبنائها بالإسراف في تناول ممنوعات الطعام «حلوى – آيس كريم» وذلك لوجود تاريخ مرضي مزمن لهم «سكر» شعروا بحالة إعياء فقامت بنقلهم للمستشفى ووافتهم المنية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.