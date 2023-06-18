أسماء 5 فائزين في انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد

فاز عربي كامل يماني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، في انتخابات الغرفة التجارية، وذلك للدورة الثانية على التوالي، حيث حصل على 383 صوتا انتخابيا.

انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، نتائج الانتخابات، والتي فاز فيها 5 من 9 مرشحين، وهم عربي كامل يماني، وعيد حمود وحصل على 364 صوتا، وياسر محمد رشاد 307 أصوات، ومحمد مختار العمدة 377 صوتا، وعبدالخالق عرابي 483 صوتا، وتستمر الدورة الجديدة خلال الفترة بين 2023 و2027.

إقبال تاريخي على الانتخابات

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة أمس السبت، إلا أن نسبة الإقبال للمشاركة في الانتخابات كانت كبيرة.

وتوجه «يماني» بالشكر والتقدير لكل تاجر قرر الخروج من منزله في هذه الأجواء الحارة للإدلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع في انتخابات تتمتع بالنزاهة والشرف والشفافية واحترام المنافسين بعضهم لبعض، وكذلك لأفراد الأمن للتنسيق الكامل والنظام في عمليات الدخول والخروج للجان الاقتراع.

رعاية طبية للتجار بأسعار مخفضة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، أنه تم التعاقد مع مركز طبي لتقديم الرعاية الطبية للتجار من مركزي الخارجة وباريس، ومركز طبي آخر لتجار الداخلة وبلاط والفرافرة، بنسبة خصم تبدأ من 15% وحتى 50% من إجمالي قيمة الكشف والأشعات والتحاليل، وكذلك خصم على الدواء والعلاج.