توريد 109 أطنان قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء موسم التوريد

استقبلت الشون والصوامع في أنحاء محافظة سوهاج، 109436 طنا من القمح، خلال الموسم الجاري، بحسب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم.

انتظام عملية توريد القمح

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية توريد القمح تجري بشكل منتظم دون عوائق، مشيرا إلى أن مساحات القمح المنزرعة في المحافظة خلال هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وتعمل أجهزة التنفيذية على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون

ووجه وكيل تموين سوهاج، نداء للمزارعين، بضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون، وضرورة تكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

تزداد بشكل يومي

وتابع، بأن الكميات الموردة من القمح إلى الشون والصوامع تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها بعد انتهاء الحصاد في جميع القرى والمراكز.