إصابة طالب ثانوي بإغماء في امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ، طالبا بالثانوية العامة مصابا بحالة إغماء، وذلك خلال أداء امتحان اللغة العربية، ليخطر رئيس لجنة الامتحانات بمدرسة ممدوح الصردي بدسوق غرفة العمليات بذلك، للتواصل مع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ للدفع بسيارة إسعاف.

إصابة طالب ثانوية عامة بإغماء

ووفقاً لمصدر طبي مسؤل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإنّ غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ وكذلك غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أخطرت المديرية بإصابة طالب بحالة إغماء، ليجرى على الفور الدفع بفرقة طبية للجنة، وكذلك سيارة إسعاف.

نقل طالب ثانوية عامة بكفر الشيخ للمستشفى

وأوضح المصدر، أنّ الطالب المصاب بحالة إغماء يُدعى «م.ك.ج»، 18 سنة، وجرى نقله لمستشفى دسوق العام لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2023

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد الأساسية، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» الامتحان في مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.