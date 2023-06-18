أبطال «بيت الروبي» يحتفلون بطرح الفيلم في عرض خاص الثلاثاء المقبل

يستعد أبطال فيلم «بيت الروبي» للثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، لطرحه في جميع دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء المقبل.

عرض خاص لفيلم «بيت الروبي»

وقرر صناع فيلم «بيت الروبي»، الاحتفال بطرحه من خلال إقامة عرض خاص بعد غد الثلاثاء، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وسيحضر العرض الخاص لفيلم «بيت الروبي»، بطلا العمل كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد، محمد عبد الرحمن، شريف دسوقي، سارة عبد الرحمن وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح، وإخراج بيتر ميمي.