عرض فيلم «بيت الروبي» في الولايات المتحدة لمدة 8 أيام

أعلنت شركة «إي.إم للتوزيع» عن عرض فيلم «بيت الروبي» للثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، في بعض دور العرض الأمريكية، لمدة 8 أيام فقط.

وقالت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ فيلم بيت الروبي سيُعرض اعتبارًا من يوم 30 يونيو وحتى يوم 7 يوليو المُقبل، في حوالي 16 صالة سينما هناك داخل عدد من الولايات، أبرزها واشنطن، كاليفورنيا، فلوريدا، نيو جيرسي وغيرها.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي، قالت إنه سيُعرض في دور العرض المصرية، اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري، ليفتتح موسم أفلام عيد الأضحى 2024 مبكرًا.

ويقوم كريم محمود عبد العزيز خلال الأحداث بدور الشقيق الأصغر لـ«إبراهيم الروبي» وهو كريم عبد العزيز، كما يلقي الفيلم الضوء على واحدة من أبرز القضايا المجتمعية في الوقت الحالي وهي توغل منصات التواصل الاجتماعي في الحياة.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، كل من: نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.