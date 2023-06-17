طرح أغنية «سمع هس» من فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

طرحت شركة كرافت ميديا الأغنية الدعائية لفيلم بيت الروبي بعنوان «سمع هس»، غناء محمود العسيلي، وبطلي العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهي كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.

أحداث فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبى، بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.