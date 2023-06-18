أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الدقهلية

قال صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه جرى تجهيز المساجد والساحات الشعبية لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 بها، إذ جرى تحديد نحو 7 آلاف مسجد على مستوى المحافظة، وتحديد عدد من الساحات الشعبية.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الدقهلية

وأشار إلى أنه جرى فتح الساحات الشعبية في كل المحافظة للمصليين لأداء صلاة عيد الأضحي 2023 في محافظة الدقهلية، منها:

- الساحة الشعبية بمدينة المنصورة.

- الساحة الشعبية بمدينة طلخا.

- الساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين.

- الساحة الشعبية بمدينة المنزلة.

- الساحة الشعبية بمدينة المطرية.

- الساحة الشعبية بمدينة شربين.

- الساحة الشعبية بمدينة بلقاس.

- الساحة الشعبية بمدينة دكرنس.

- الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر.

- الساحة الشعبية بمدينة أجا.

خطبة صلاة عيد الأضحى

وأضاف أن خطبة صلاة عيد الأضحى 2023 ستكون بالحديث عن فضل الحج وأداء مناسك الحج، وفضل صلة الأرحام، وذبح الأضاحي، مع الالتزام بصيغة التكبير المحددة من قبل وزارة الأوقاف.