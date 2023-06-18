«تعليم جنوب سيناء» تفوز في مسابقة أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية فازت بالمركزين الأول والأول مكرر في مسابقة «أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة».

وقال، إن الطالبة مريم أحمد عابدين بمدرسة سعد زغلول الابتدائية بإدارة رأس سدر، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروعات القومية، تحت إشراف سمر لطفي حسين، وحصلت على المركز الأول مكرر بالمسابقة ذاتها الطالبة نوران هاني أحمد محمد بمدرسة شرم الشيخ الرسمية التابعة لإدارة شرم الشيخ.

أجمل قطعة فنية

وأضاف محمد عقل إن تعليم جنوب سيناء حصل علي المركز الثاني مكرر في مسابقة أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان، فيما حصلت الطالبتان آية رضوان أحمد بمدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة، وعايدة حميد سلامة بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ.

وأشاد وكيل الوزارة بمراكز الطالبات الفائزات بمسابقتي أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة، وأجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان، وثمن مواهبهن اللآتي تبرز ما يتمتعن به من ذوق فني وإبداع وابتكار، مشيرا أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على الصدارة، وجه وكيل الوزارة التهنئة لمشرفات الطالبات وإدارة مدارسهن.

تكريم الطالبات الفائزات

وأكد «عقل»، أنه سيجري تكريم الطالبات الفائزات تقديرا لهن، متمنيا لهن التوفيق في كل مشاركاتهن المستقبلية بين محافظات الجمهورية، وأكد وكيل الوزارة مواصلة كل الدعم لأنشطة الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم.