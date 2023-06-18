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البورصة: موعد أسبوعي ثابت لاجتماع اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية

كتب:

وليد عبد السلام
12:12 م | الأحد 18 يونيو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ذكرت إدارة البورصة المصرية أنَّ الموعد الأسبوعي الثابت لاجتماع اللجنة المختصة باعتماد عمليات التحويل هو أول يوم عمل من كل أسبوع، وهو ما يجب مراعاته من جميع أطراف عمليات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية وإعمال شئونهم على هذا الأساس.

وأضافت أنَّ ذلك يأتي في إطار التواصل المستمر مع كل أطراف السوق، إذ شهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عمليات التحويل المتمثلة في إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الأجنبية (GDRs) مقابل الأوراق المالية المصرية المقيد جزء منها على شكل شهادات إيداع.

تنظيم وتيرة العمل

وأشارت البورصة إلى أنَّ الهدف الرئيسي من تحديد موعد ثابت هو مساعدة المستثمرين وشركات الوساطة وكل الأطراف على تنظيم وتيرة العمل لما فيه صالح السوق.

اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية

جدير بالذكر أنَّ اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية تناقش عمليات التحويل التي تستلم البورصة طلباتها من الأطراف المعنية، على أن تستوفي كل الشروط وفقا للقواعد المقررة وخلال المواعيد التي تحددها إدارة البورصة.

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