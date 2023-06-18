تتعدد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح، بمراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، طبقاً للخطة التي وضعتها مديرية الأوقاف بمطروح لتوفير أماكن للرجال والسيدات في كل مصلى.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح

وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح، بحسب الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، لـ«الوطن»، موضحا أن الأماكن متوافرة في جميع المناطق السكنية الكبيرة لتوفير مصلى للمواطنين في كل مكان.

وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح، في الساحات والمساجد التابعة لوزارة الأوقاف والتي يؤدى بها صلاة الجمعة طوال العام، كالتالي:

- ساحة صلاة في مركز شباب الحمام.

- ساحة صلاة في مركز شباب العلمين.

- ساحة صلاة في مركز شباب سيدي عبدالرحمن.

- ساحة صلاة في مركز شباب الضبعة.

- ساحة صلاة في مركز شباب رأس الحكمة.

- ساحة صلاة في مركز شباب مطروح.

- ساحة صلاة في مركز شباب النجيلة.

- ساحة صلاة في مركز شباب سيدي براني.

- ساحة صلاة في مركز شباب السلوم.

ساحة صلاة في مركز شباب سيوة.

أوقاف مطروح تستعد لصلاة عيد الأضحى

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إلى أنه جار الاستعدادات وتجهيز جميع ساحات صلاة عيد الأضحى من خلال مديرية إدارات الأوقاف والمفتشين، ومراجعة جميع الساحات والمساجد طبقاً لتعليمات وزارة الأوقاف.