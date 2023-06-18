وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان لجان الثانوية العامة بمركز بيلا

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجان الثانوية العامة في مركز بيلا.

وزار الوزير والمحافظ، لجنة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بنين، ولجنة حسن مصطفى، واطمأن وزير التربية والتعليم والمحافظ، على توفير الهدوء في اللجان، والتزام أولياء الأمور بالتواجد بعيد عن اللجان.

الهدوء يسيطر على لجان مدينة بيلا

وشهدت لجان مدينة بيلا حالة من الهدوء والانضباط، ووجّه وزير التربية والتعليم الشكر لأولياء الأمور الطلاب لحرصهم على توفير الهدوء لأبنائهم.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفاً و99 طالباً وطالبة، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين علي 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.

انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2023

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد الأساسية، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» الامتحان في مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.