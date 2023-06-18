«الداخلية» تواصل العمل في مبادرة «كلنا واحد».. أسعار مخفضة بنسبة 60%

تواصل وزارة الداخلية، مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وجرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية».

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة، محمّلة بعبوات تضم سلع غذائية جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.