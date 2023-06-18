هدى رشوان: مناقشة قضايا المرأة بالحوار الوطني تحقق المصلحة الفضلى للأسرة

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير «الوطن»، إنّ مناقشة قضايا المرأة بالحوار الوطني تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، على سبيل المثال: قضايا حقوق المرأة بعد الطلاق أو في حالة وفاة الزوج، علاوة على قضايا الوصاية، مضيفة أن المحور المجتمعي من أفضل المحاور الموجودة في الحوار الوطني، إذ أن مشكلاته تمس المجتمع، موضحة أن الحوار الوطني وصل لتوصيات مهمة وقوية للغاية، وترى أن تلك التوصيات ستترجم إلى قوانين.

تطور كبير بملف التعليم

وعن ملف «التعليم»، أضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»: «نسير بخطى ثابتة وقوية منذ عام 2013 نحو ملف التعليم في مصر، فالجامعات المصرية تتقدم، إذ أن هناك أكثر من 4 جامعات حكومية جرى افتتاحها خلال الفترة الماضية، فضلا عن الجامعات الأهلية»، مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورا كبيرا، إذ أصبح لدينا 117 مستشفى بعدما كان عددها 77 مستشفى.

وتابعت، أنه يجرى دراسة سوق العمل ومتطلباته بشكل جيد للغاية، ونعمل على توفير ما يحتاجه الخريجين، فمثلا على سبيل المثال، ترصد متطلبات محافظة الإسماعيلية من أجل إنشاء الجامعات التي تتناسب معها وتحتاجها، وبالنسبة لأسوان نركز على كليات السياحة وهكذا.

جهود حياة كريمة

وبالنسبة لمؤسسة حياة كريمة، أشارت «رشوان»، إلى أن تسديد «حياة كريمة» الإيجارات المتأخرة لـ1000 أسرة متعثرة في الإسكندرية خبر مهم للغاية ومُفرح، مضيفة: «حل مشكلات ألف أسرة وسداد حق الإيجار لمساكن البشائر أمر رائع جدا، ولكن تكلف الدولة بمبلغ 4 مليون جنيه ليس قليل على ميزانية الدولة، لذلك يجب على أهالي مساكن البشاير العمل من أجل دفع الملبغ الزهيد للإيجار، وهذا حق الله ولكننا لا نعرف ظروف كل أسرة».

وأضافت أن المثل الشهير «لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد» يحدث تماما في مبادرة «حياة كريمة»، إذ أنها بدأت بدراسة احتياجات منطقة البشاير ومعرفة المصانع والمشروعات الصغيرة التي من الممكن إنشائها بهذه المنطقة، مؤكدة أن «حياة كريمة» تعمل على تنمية الإنسان.