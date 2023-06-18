«التعليم» تنتهي من تصحيح أول مادة في امتحانات الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تصحيح امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2023، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية يوم الاثنين الماضي، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء».

الانتهاء من تصحيح امتحان التربية الدينية

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ سرعة إنجاز تصحيح مادة التربية الدينية، مرتبط بأنّ أسئلة الامتحان كلها كانت اختيار من متعدد، وبالتالي لا تأخذ وقتا طويلا في التصحيح الإلكتروني، حيث كانت كل الإجابات في البابل شيت دون أسئلة مقالية.

تصحيح المواد غير المضافة للمجموع

أوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه جار تصحيح أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، وبعدها سيتم البدء في تصحيح مادتي الاقتصاد والإحصاء، وبذلك تنتهي إجراءات تصحيح المواد غير المضافة للمجموع قبل الدخول في تصحيح امتحان اللغة العربية.

وفي نفس السياق، أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة المواد المضافة للمجموع والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات حتى الثانية عشرة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».