تجهيز 10 مجمعات حكومية في قرى مركز الحسينية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

تواصل مبادرة «حياة كريمة» تجميل وجه الحياة في القرى المصرية، وتشهد قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية استكمال خطة الدولة في التطوير، من خلال فرش أثاث 10 مجمعات خدمية للمواطنين في عدد من القرى.

فرش 10 مجمعات حكومية بالحسينية

وقال المهندس سامي معجل، رئيس مجلس ومدينة الحسينية لـ«الوطن»، إن «حياة كريمة» تستكمل خطة التطوير في الريف المصري، من خلال فرش 10 مجمعات حكومية بقرى بحر البقر، وقهبونة، والناصرية، والظواهرية، وسماكين الغرب، والقصبي، وصان البحرية.

وأشار رئيس مجلس المدينة الحسينية، إلى البدء في فرش مجمع بقرى «المرحز»، والذي يضم عدة هيئات تابعة للدولة، منها مكتب للسجل المدني والشهر العقارى والبريد والوحدات المحلية والتموين ومركز المعلومات، مشيرا إلى استهداف الدولة تخفيف العبء عن كاهل المواطن بتوفير كافة الخدمات في مكان واحد وتوفير الجهد والوقت، فضلا عن إنهاء كل التجهيزات.

تطوير 41 قرية

استهدفت مبادرة «حياة كريمة» مركز الحسينية لتطوير 41 قرية، بإجمالي 741 كفرا وعزبة وتابعا بالقرى المستهدفة، في عدد من القطاعات، أبرزها الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، وغيرها.