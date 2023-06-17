«الزراعة»: محطة إنتاج شتلات قصب السكر تستهدف ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، جولة تفقدية بأول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب، كبديل عن زراعته بالعُقل، ما يوفر كميات كبيرة من المياه خلال الزراعة، وكذلك زيادة الإنتاجية.

استخدام أفضل أساليب الري لزيادة الإنتاجية

وقال وزير الزراعة إن هذه الزيارة تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج بما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتقع المحطة على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

‏وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر تلك السلعة الإستراتيجية الهامة وتقليل فاتورة الاستيراد.

من جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره للجهود المتواصلة التي تقوم وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير بتنفيذها على أرض محافظة أسوان لدعم وتطوير مشروعات الاستصلاح الزراعي بوادي النقرة ووادي الصعايدة وتوشكى الخير، وغيرها من المشروعات سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل إحداث طفرة ملحوظة في التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع الدور الفعال لوزارة الزراعة أيضاً في تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التي تهدف إلى توفير كافة أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم.

من ناحيته قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إنه تم الانتهاء من إنشاء المحطة بتكلفة 300 مليون جنيه، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر لافتا إلى أن الهيئة تتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.