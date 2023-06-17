«مناخ الزراعة»: بدء انكسار درجة الحرارة غدا.. وفصل الصيف يبدأ الأربعاء

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بداية من غد الأحد ستنخفض درجات الحرارة على القطاع الشمالي الغربي لمصر، وسيمتد ذلك إلى بعد غد الاثنين، ليشمل محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، ليعم الجمهورية طقس معتدل بداية من الثلاثاء المقبل ويشمل كل محافظات الصعيد.

وأوضح رئيس المركز لـ«الوطن»، أن فصل الصيف يبدأ مناخيا يوم الأربعاء المقبل، إذ تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان في جنوب مصر، مما يزيد من خطورة التعرض لأشعة لشمس المباشرة، لأنها موجات قصيرة وتكون عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، لذا قد تصيب من يتعرض لها بضربات شمس.

الطاقة الحرارية تزيد خلال الصيف

وتابع «فهيم»، بأن الطاقة الحرارية تزيد نهارًا خلال فصل الصيف، وكذلك معدلات البخر، ما يزيد من معدلات تنفس النبات ليلاً، كما تزداد فرص إصابة ثمار المانجو بلسعات الشمس وكذلك بعض ثمار الخضر مثل الطماطم، ويزيد فرق حرارة الليل والنهار، وهو ما يرفع تذبذبات الحرارة لأكثر من 15 درجة مئوية، كما تزيد الظروف المناخية من ظهور الآفات والحشرات ودودة الحشد الخريفية، ودودة براعم الزيتون والعنكبوت الأحمر.

زيادة الرطوب الحارة على أسطح النباتات

وأشار «فهيم» إلى أنه مع بداية فصل الصيف تزداد الرطوب الحارة على أسطح النباتات، وتبتل الورقة لأكثر من 3 إلى 4 ساعات في اليوم، وتزداد الرطوبة الجوية لأكثر من 80% لمدة تزيد عن 5 ساعات في اليوم، ما يتسبب في الإصابة بالآفات المحبة للرطوبة العاليه مثل التبقعات والبياض الدقيقي والزغبي والانثراكنوز.