«الزراعة» تكشف تفاصيل طرح أضاحي العيد.. الكيلو القائم يبدأ من 125 جنيها (فيديو)

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على منافذ الوزارة، إنّه منذ 3 سنوات أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «معا لمحاربة الغلاء»، من أجل إحداث حالة من التوازن وثبات الأسعار داخل الأسواق المصرية ورفع العبء عن كاهل المواطن المصري بشكل صريح وواضح، وأكد أن الوزارة لديها 245 منفذا على مستوى الجمهورية موجودة في مقار مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي وبعض مقار مزارع قطاع الإنتاج، حيث يتم ضخ 220 سلعة بشكل منتظم في هذه المنافذ التي تغطي كل محافظات الجمهورية.

طرح الأضاحي في المنافذ

وأضاف «صالح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «وزير الزراعة تبنى مبادرة خير مزارعنا لأهالينا وهي المعنية بتوفير وضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية من خير الوزارة للمواطن بشكل مباشر، وبالنسبة للحوم، فإننا نبيع اللحوم المذبوحة بـ225 جنيها للحوم البلدي المرباة في مزارع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعي، ونبيع اللحوم الضأن بـ250 جنيه، وسنعرض أضاحي في 3 نقاط مهمة، وسيكون سعر كيلو الجاموس القائم الحي بـ125 جنيها وكيلو البقر الحي بـ140 جنيها وكيلو اللحم الضأن مثل الخراف بـ155 جنيها، بما يقل بـ20% عن السوق».

أسعار تقل عن 20% عن السوق

وتابع أن الأسعار الموجودة في منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة والمعارض تقل عن السوق بـ20% وتصل في بعض السلع إلى 30% إلى 40%، مرجعًا هذا الانخفاض إلى عدم وجود حلقات تسويقية وحلقات وسيطة في المنتجات التي تطرحها الوزارة.