وزير الزراعة يتفقد محطة وادي الصعايدة للقصب: تنتج 80 مليون شتلة في الموسم

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ‏بمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاءات محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة التابع لمركز إدفو أسوان، ‏يرافقهم محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

‏وعقب الجولة، قال وزير الزراعة إنَّ الزيارة تأتي في إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين ، مضيفاً بأن محطة وادى الصعايدة تقع على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب في محافظة أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية 80 مليون شتلة في الموسم (غرس ربيعي وخريفي) بتكلفة 1.5 مليار جنية.

وأكّد «القصير»، أنَّ التحول لزراعة القصب بالشتل يحقق فوائد عديدة منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على استغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والاقتصادي، والذي يتمثل في ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية، علاوة على أن استخدام الزراعة بالشتل تسهم في تخفض تكاليف الإنتاج وتقليل التقاوي المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض، مع إمكانية استخدام النظم الحديثة في الري والميكنة في الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد أثناء الحصاد.

‏وأضاف وزير الزراعة أنَّ الدولة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم، موجهاً الدعوة إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال المشروعات الزراعية الجديدة.

فيما أكّد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنَّ هناك تعاون بناء ومثمر مع وزارة الزراعة للعمل على تحقيق وتنفيذ العديد من محاور العمل المشترك سواء فيما يتعلق بتنمية الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو السمكي أو الداجني، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات على منتجات زراعية أو غيرها، مشيراً إلى أنَّ تنفيذ مشروع محطات شتلات قصب السكر بكوم أمبو وإدفو يعتبر إضافة هامة للاقتصاد القومي، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية ، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر باعتباره السلعة الاستراتيجية المهمة التي تحتاج إلى أفكار ورؤى ابتكارية للنهوض بها على الوجه الأكمل.

ومن جهته، أشاد اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بهذا المشروع العملاق، والذي ينضم إلى قائمة المشروعات الجاري تنفيذها بصعيد مصر، لافتًا إلى أنَّ مشروع محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة يعد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إذ يأتي ضمن الأهداف التنموية للدولة التي لا تألوا جهدا في تطوير الحياة في الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف أكثر من 50% من سكان مصر وهي سابقة لم تحدث في العالم من قبل مضيفا انه يتم إنشاء المحطة وفقا لأحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية، تمّ وضع حجر الأساس والبدء في الانشاءات في مارس 2022 وبلغت نسبة الإنشاءات حوالي 90%.