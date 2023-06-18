ضبط المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من مواطنين في المنوفية

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بالمنوفية، بتضررهم من شخصين لتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنّهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء تحريات الشرطة وجمع المعلومات، تبيّن أنّ 2 من مالكي إحدى شركات التجارة والاستثمار العقاري، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم في المنوفية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم، ما مكنهما من الاستيلاء على 6,4 مليون جنيه من المبلغين وتوقفا عـن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.