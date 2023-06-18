«الداخلية»: حملات أمنية مكثفة على منطقة المطرية بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن ادعاء أحد الأشخاص بالقاهرة، انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية على المنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 1/2/2023 حتى 13/6/2023 أسفرت جهودها عن ضبط عدد 103 قضايا إتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 109 متهمين، ضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,046 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,174كيلو جرام –كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 205 جرامات –كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الهيدرو -كمية من مخدر الإستروكس– عدد 1239 قرصا مخدر- 2 سلاح خرطوش- 31 سلاحا أبيض.

وجار استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.