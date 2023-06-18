ضبط طرفي مشاجرة في القاهرة.. جريمة سرقة انتهت بـ«قتيل» ومصاب

تلقى قسم شرطة التبين في القاهرة، بلاغا من المسؤول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم، بحدوث مشاجرة، وسقوط قتيل بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، أحدهم متوفى، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وطرف ثان 12 شخصا لـ6 منهم معلومات جنائية، مقيمون في كفرالشيخ والبحيرة، بسبب شروع 4 من الطرف الأول بينهم المتوفى، في سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثاني مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال منع الطرف الثاني من السرقة، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، ما أدى إلى وفاة المذكور، وإصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.