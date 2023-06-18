إحالة المتهم بالتنقيب عن الآثار في مدافن التبين بالقاهرة إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة، إحالة المتهم بالتنقيب عن الآثار في مدافن التبين بالقاهرة، بعد انتهاء التحقيقات معه، إلى المحاكمة الجنائية.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم.

القبض على المتهم بالتنقيب عن الآثار

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة التبين، قيام المذكور بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات جرى القبض عليه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن.

العثور على حفرة بمكان التنقيب عن الآثار

عثرت الأجهزة الأمنية داخل المدفن على حفرة عمقها 2 متر، وضُبط بحوزة المتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة لتحقيق حلم الثراء السريع.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال أحمد حسن المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون حماية الآثار ينص على أن المتورطين بجريمة سرقة الآثار يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، لكل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وأضاف أن «قانون حماية الآثار ينص على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم».