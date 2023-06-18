ضبط ‏70 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 70440 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات، 18662 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و860 مخالفة السير دون تراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.