خطة «المرور» لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. إرشادات وفرض كردون أمني

كشف اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، خطة الإدارة العامة للمرور لتأمين امتحانات الثانوية العامة، حيث نشرت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية خدمات مرورية مكثفة بالميادين المهمة والطرق الرئيسية المؤدية للجان الثانوية العامة بهدف تسهيل الحركة المرورية أثناء توجه الطلاب إلى المنشآت التعليمية التي تنعقد بداخلها لجان الامتحانات مع وضع حرم أمني حول منشآت الأسوار التعليمية للجان الامتحانات لمنع الانتظار الخاطئ بالوقوف في الممنوع وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار.

تخصيص سيارات مسلحة لتأمين سيارات الأسئلة والأجوبة ذهابا وإيابا

وأوضح الخبير المروري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عند نزول الطلاب إلى لجان الامتحانات وأثناء استقبالهم عند الانتهاء من الامتحانات مع وضع علامات إرشادية وعدم استعمال آلة التنبيه لمنع إزعاج الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، بالإضافة لتخصيص سيارات مسلحة لتأمين سيارات الأسئلة والأجوبة ذهابا وإيابا مع وضع خطة مرورية لإعطاء الأولوية لخطوط السير بالنسبة لسيارات التي تنقل كراسات الأسئلة والأجوبة للوصول في الموعد المحدد أو قبل الموعد المحدد.

خريطة مرورية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية

ولفت «هشام» إلى أنَّ كل مناطق الأعمال التي تؤدي إلى الوصول إلى مقار لجان الامتحانات تمّ الانتهاء منها بهدف منع أي كثافات مرورية تعوق وصول الطلاب إلى مقر لجانهم، أيضًا توجد خريطة مرورية تمّ وضعها بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بهدف تسهيل الحركة المرورية بالنسبة لحركة سير السيارات.