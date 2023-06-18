تنظيم حركة المرور ومنع التكدس في محيط لجان الثانوية العامة بالدقهلية

شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة أثناء تأدية طلاب الثانوية العامة مادة اللغة العربية، حيث تواجدت سيارات الشرطة والمرور والحماية المدنية لتأمين محيط اللجان.

إخلاء المركبات من أمام اللجان بالدقهلية

وقام اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، برفقة تواجد مفتش الداخلية بمديرية الأمن، بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وإخلاء كل ما يعيق المرور تسهيل حركة مرور السيارات وإخلاء السيارات والموتوسيكلات من أمام اللجان منعا للتكدس والزحام، كما تواجدت سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.

53 ألفا و414 طالبا يؤودون امتحانات الثانوية العامة

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، منهم 31688 «علمي علوم»، و7327 طالبا «علمي رياضة»، والشعبة الأدبية 14054 طالبا، وطلاب الدبلومة 344، وطلاب المنازل 4320 طالبا، وطلاب الخدمات 2188 طالبا على مستوى لجان محافظة الدقهلية وعددها 147 لجنة، مع لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيابجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة، كما تم تجهيز 36 استراحة، 19 رجال و17 سيدات.