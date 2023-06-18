تفاصيل حالة المرور بالشوارع والمحاور الرئيسية صباح اليوم.. كثافات متحركة

شهدت الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، كثافات مرورية متحركة صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للمواد الأساسية المضافة للمجموع، بمادة اللغة العربية.

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات لضبط المخالفات بكل أنواعها، بما في ذلك تجاوز السرعة المقررة، وعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتكثف جهودها للحد من الكثافات المرورية وتيسير حركة المرور أمام قائدي المركبات.

الحالة المرورية صباح اليوم

وقال مصدر في الإدارة العامة للمرور، لـ«الوطن»، إن معظم الميادين والمحاور الرئيسية شهدت كثافات مرورية متحركة اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وأيضًا في شارع جسر السويس اتجاه العباسية، وأعلى كوبري أكتوبر ورمسيس.

وبالنسبة لمحور 26 يوليو بالاتجاهين، ظهرت كثافات مرورية، وكذلك محور صفط اللبن في الاتجاهين، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وعلى الطريق الدائري، منطقة الزمالك، العباسية، وسط البلد، نفق الأزهر وروكسي.

وظهرت كثافات مرورية متحركة في شارع السودان والهرم مرورا بجامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وكذلك شارع فيصل.

خدمات تقدمها «الداخلية» إلكترونيًا

وتتيح وزارة الداخلية، الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين، تتعلق بالمرور، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، إذ يمكنك الدخول على الموقع واتباع الخطوات للحصول على الخدمة.