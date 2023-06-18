ضبط 360 كيلو مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 249 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 269 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 119,847 كيلوجرام، كمية من زهرة الخشخاش المخدر وزنت 154 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 46,920 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 22,200 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 14,823 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,001 كيلوجرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,850 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,750 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,695 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 370 جراما، و1616 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما، وتنفيذ 60227 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي بتهمة ارتكاب 6 حوادث متنوعة، وضبط 22 متهما هاربا، وضبط 13 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 218 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21809 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.