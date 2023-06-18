رفع 500 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق في 4 مراكز بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة اليومية بقرى مراكز ساحل سليم والبدارى وصدفا وديروط أسفرت عن رفع 500 طن مخلفات صلبة، لافتا إلى أن حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

حملات نظافة مكبرة

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والبداري وصدفا وديروط عدة حملات نظافة مكبرة، لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي، حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض، حيث تم رفع 500 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة، فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة، خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.