مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في أسيوط

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمه قطار أثناء مروره على قضبان السكة الحديد بمحطة مركز ديروط في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوفاة شخص صدمة قطار

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من محطة قطارات ديروط، بمصرع شاب بعد أن صدمه قطار أثناء مروره على قضبان السكة الحديد، بمحطة ديروط التابعة إلى محافظة أسيوط.

صدمة قطار أثناء عبور السكة الحديد

وانتقل إلى موقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع شاب يدعى «نسيم. ج. ب»، يبلغ عمره 25 عامًا، مقيم بمحافظة المنيا، صدمه قطار أثناء مروره على قضبان السكة الحديد، بمحطة ديروط التابعة إلى محافظة أسيوط..