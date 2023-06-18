تفاصيل ملتقى الطفل الأفريقي الثامن قبل انطلاقه.. احتفاء بأبناء الجاليات

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف عبد الحافظ، ملتقى الطفل الأفريقي الثامن، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، مساء اليوم، في الحديقة الثقافية للأطفال بحي السيدة زينب.

وقال «ناصف» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المركز يستضيف خلال ملتقى الطفل الأفريقي، أبناء الجاليات الأفريقية الموجودة في مصر، وذويهم، مع الأطفال المصريين، لإتاحة الفرصة للتعارف الإيجابي للأطفال، في أجواء احتفالية.

فعاليات ملتقى الطفل الأفريقي

ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات التي تعبر عن إفريقيا، وتهدف الاحتفالية إلى تدعيم التواصل بين أطفال القارة، ودعم الصداقة والترابط والتمسك بالهوية الأفريقية، من خلال الاحتفاء بأبناء الجاليات.

ويقدم الملتقى معرض الجاليات الأفريقية إلى جانب إصدارات المركز ولوحات مصر في عيون إفريقيا، وورش فنية عن الفن الأفريقي.

ويشارك في الاحتفالية العديد من السفارات منها: السنغال والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وبورندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا وجيبوتي وروندا، ويقام الملتقى في الخامسة مساء اليوم، بالحديقة الثقافية للأطفال بحي السيدة زينب في القاهرة.