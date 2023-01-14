مركز ثقافة الطفل: تنظيم 24 مسابقة بكل فروع العلم.. ونستهدف المناطق النائية

قال الكاتب المسرحي محمد ناصف مدير مركز ثقافة الطفل، إن المركز القومي لثقافة الطفل يقوم بالعديد من المسابقات والأنشطة للاطفال سنويًا، مشيرًا إلى أن المركز القومي يقدم خدماته للأطفال بكافة أنحاء الجمهورية وغير قاصر فقط على القاهرة والجيزة، إضافة إلى إطلاق المركز العديد من القوافل بالمناطق النائية بالأقاليم باسم «عيالنا» للقيام بالأنشطة مع الأطفال.

مسابقتي «سفير لبلدي» و«أثر وتأثير»

وأضاف «ناصف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن مركز ثقافة الطفل يقوم بأكثر من 24 مسابقة بكل فروع العلم كالأدب والخيال، لافتًا إلى أن كل مسابقة يقوم بها المركز تتضمن تحقيق هدف معين، فمسابقتي «سفير لبلدي»، و«أثر وتأثير» يستهدفون ارتباط الأطفال بالشخصية المصرية التي كان لها أثر كبير بالوطن واستطاعت تقديم الإنجازات، كالعالم المصري أحمد زويل، إضافة إلى تدعيم السياحة المصرية.

القدوة والترويج للسياحة أبرز مكاسب مسابقات الأطفال

وأوضح مدير مركز ثقافة الطفل، أن المسابقات تجعل الأطفال تختار القدوة التي تقتدي بها في كل المجالات كالعلم والأدب، ويقوموا الأطفال بكتابة الأبحاث عن هذه الشخصيات التي قاموا باختيارها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطفال بمسابقة «سفير لبلدي» في الترويج للسياحة لزيادة الدخل القومي المصري.