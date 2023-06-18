المخرج أحمد شوقي يعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية «صاحب الوردة»

أعلن المخرج أحمد شوقي رؤوف، اعتذاره عن إخراج مسرحية «صاحب الوردة»، التي تجرى بروفاتها حاليا، لعرضها على خشبة المسرح القومي.

وكتب أحمد شوقي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «اللهم لك الحمد دائما وأبدا، أتقدم بالاعتذار عن إخراج مسرحية صاحب الوردة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، والتي كان يجرى التحضير لها بالمسرح القومي».

وعن سبب الاعتذار، قال: «لظروف طارئة خاصة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل الدعم الذي شملني من المسرح القومي خلال إدارة الفنان إيهاب فهمي، وكذلك الفنان أيمن الشيوي وعلى رأس المنظومة خالد جلال».

أبطال مسرحية صاحب الوردة

مسرحية صاحب الوردة، بطولة رانيا فريد شوقي، ويوسف إسماعيل، ومحمد صلاح آدم، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم وداليا أشرف، وآخرين.

ويقدم العرض استلهاما جديدا لشخصية الحلاج الخالدة في مسرحية «صاحب الوردة» لنرى كيف يحيى الحب النفوس الميتة، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام والضلال معه عبر سفينة الحب إلى شاطئ الخلاص.