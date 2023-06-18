«الزراعة»: مشروع الـ1.5 مليون فدان وصل لـ8 محافظات (فيديو)

قال الدكتور علي عبدالمحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ المناطق المستصلحة الجديدة تتسم بأن مساحاتها شاسعة ويتمّ استخدام التكنولوجيات الحديثة سواء في استصلاح الأراضي وإقامة البنية الأساسية وعمليات الزراعة واستخدام نظم الري الحديثة واستخدام أدوات الحصاد الحديثة، موضحا أن الوزارة لديها مشروعات مختلفة لتطوير الري مثل تبطين الترع والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث وهذا الامر يوفر كميات كبيرة من المياه.

جار العمل على تخفيض مساحات المحاصيل الشرهة للمياه

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، خلال حديثه عن إنجازات قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو أنَّه يتمّ العمل على تخفيض مساحات المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، بحيث يكون لدينا اكتفاء ذاتي منه، وهناك محصول قصب السكر، ويتمّ زراعة القصب في شتلات وهو ما يسهم بشكل كبيري في ترشيد استهلاك مياه الري ويزود الإنتاجية الفدانية بحوالي الثلث.

شهدت مصر الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية

وشرح رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّه في الماضي شهدت مصر الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، حيث زاد عدد السكان في مصر بنحو 18 ملايين نسمة منذ عام 2014، وبالتالي فإن لدينا كثافة سكانية كبيرة متركزة في مناطق معين، موضحا أنه تم التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة من أجل نقل جزء كبير من الكثافة السكانية إلى المحافظات ذات الظهير الصحراوي او نتوسع في الصحراء بشكل عام لنقل السكان من الأراضي القديمة للصحراء.

الأراضي القديمة تعاني من تفتت الحيازات وتبعثرها

وتابع رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الأراضي القديمة تعاني من تفتت الحيازات وتبعثرها، لذلك لجأت الدولة إلى الصحراء بعد ثورة 30 يونيو من أجل زراعة مساحات كبيرة لإنتاج محاصيل استراتيجية وتصديرها للخارج وتوفير فرص العمل، مثلا مشروع المليون ونصف مليون فدان منتشر في نحو 8 محافظات رئيسة مثل المنيا وقنا وأسوان والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح والجيزة.