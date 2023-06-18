بالأسماء.. نتيجة انتخابات الغرفة التجارية 2023 في محافظة البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية 2023 في محافظة البحيرة، نتيجة فزر أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 6 مقار انتخابية موزعة على مراكز المحافظة.

أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية 2023 في البحيرة

وجاءت أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية 2023 في البحيرة على النحو الآتي:

1- مصطفى احمد محمد بدر 1358 صوتا.

2- محمد صبحي عبد العزيز بصل 1309 أصوات.

3- عاطف عبد المعطي أحمد فراج 1245 صوتا.

4- مجدي محمود كمال الصيرفي 1157 صوتا.

5- محمد شعبان الشريف 1081 صوتا.

6- صلاح عبد المقصود قنطوش 1070 صوتا.

7- أسامة فرغلي 1052 صوتا.

8- عبدالله احمد عبد الله تعيلب 1046 صوتا.

القوائم الانتخابية في انتخابات الغرفة التجارية في البحيرة

وتنافس في انتخابات الغرفة التجارية في البحيرة، قائمتان وهما قائمة العطاء وقائمة الأمل، كما تنافس عدد من خارج القائمتين، وهما حسن الحسيني ووليد الغرباوي، ويتم السماح لأعضاء الغرفة التجارية في البحيرة المسددين للاشتراكات بالتصويت.

كما يتم اختيار 8 مرشحين من بين 18 مرشحًا، ويكون التصويت بالنظام الفردي، ويمكن اختيار 8 أعضاء من أيًا من القائمتين أو المرشحين المنفردين.

وضمت قائمة الأمل المنافسة أحمد عطية توتو، أشرف إبراهيم سرحان، رأفت السقا، مجدي محمود الصيرفي، محمد شعبان الشريف، محمد صبحي بصل، محمد فؤاد حمد، مصطفي أحمد بدر.

فيما ضمت قائمة العطاء فتحي مرسي، رئيس مجلس الغرفة الحالي، وعاطف فراج، عضو المجلس الحالي، ومحمد صفار، ناصر فيالة، علي العجواني، عبدالله أحمد تعلب، أسامة الصعيدي، صلاح قنطوش.