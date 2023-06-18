«كهرباء البحيرة» تحذر من تصرفات خاطئة تؤدي لانقطاع التيار خلال الصيف

كشفت هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات في شركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف، مؤكدة أن أبرزها هي الإضافات العشوائية في الأحياء السكنية، والمتعارضة مع اشتراطات وأنظمة البناء.

وأضافت أن زيادة الأحمال في المباني عبر تشغيل الأجهزة المنزلية، دون الرجوع إلى هندسة الكهرباء في الشركة لتحديد الحمولة المناسبة لهذه الأجهزة، بالإضافة أعمال الحفر التي تنفذها بعض الشركات دون الرجوع للجهات المختصة، لمعرفة مسارات الكابلات، تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

إضافة حمولات دون موافقة «الكهرباء»

وحذرت هندسة كهرباء التحرير، عبر المنشور من خطورة التوصيلات الخاطئة والأحمال الكبيرة، مؤكدة أن توصيل الكهرباء للعملاء يكون على أسس فنية، يراعى فيها الحمولة الإجمالية التي يمكن استخدامها، ما يتطلب الحصول أولا على موافقة القسم المختص في إدارة الكهرباء، قبل إضافة حمولات أكبر.

التصدي لخطورة الإضافات العشوائية

وأكدت الضبطية القضائية في هندسة كهرباء التحرير عبر المنشور ضبط الكثير من المخالفات خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى ضبط 168 مخالفة، وتوجيه عدد من الإنذارات للكثير من المنشآت، ما يعكس مدى تفاقم المشكلة وضرورة التصدي لخطورة الإضافات العشوائية، باعتبارها تعيق عمل سيارات الإطفاء في حالة نشوب حريق.