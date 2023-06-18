أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة جنوب سيناء.. 6 مناطق

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على خطة مديرية الأوقاف بالمحافظة، التي عرضها عليه الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، بشأن عيد الأضحى، والتي شملت تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة جنوب سيناء.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة جنوب سيناء

وقال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأحد، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجه بضرورة فتح المساجد للمصلين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، مع إجراء تعقيم لكل المساجد قبل ليلة العيد والحرص على نظافتها.

فتح المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 بجنوب سيناء

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى الموافقة على فتح جميع المساجد أمام المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى 2023، مشيرا إلى أن المديرية بدأت توزيع خطة عمل المساجد في عيد الأضحى، مشددا على أن المساجد سيجري تعقيمها قبل الصلاة.

وأضاف أنه سيجري فرش وتجهيز المساجد ليلة العيد، موضحا أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جنوب سيناء تختلف من مدينة إلى أخرى، وعلى المواطنين مراعاة فروق التوقيت.

6 ساحات لـ صلاة عيد الأضحى 2023 بجنوب سيناء

وأوضح الشيخ السيد غيط أنه جرى تحديد 6 ساحات بالمساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 وهي:

- ساحة مسجد السلام بشرم الشيخ.

- ساحة مسجد الهدي بمدينة دهب.

- ساحة مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين.

- ساحة مسجد التقوي بمدينة نويبع.

- ساحة مسجد الرحمن بمدينة رأس سدر.

- ساحة مسجد الزهراء بمدينة أبورديس.