محافظ جنوب سيناء يوزع «العيدية» على الأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأمة الإسلامية وأهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن عيد الأضحى هذا العام اختلف عن العامين السابقين بعد تخفيف إجراءات كورونا، مشيرا إلى أنه اطمئن على حجاج المحافظة الموجودين داخل الأراضي المقدسة.

وتابع المحافظ في تصريح خاص له اليوم السبت، أن مدينة شرم الشيخ سوف تشهد أكبر مؤتمر في تاريخها في قمة المناخ الذي من المقرر عقده نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف مشارك من مختلف الجنسيات.

المحافظ يؤدي صلاة العيد في ساحة مسجد السلام

وأدى المحافظ صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى المستشار الديني للمحافظ، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، ولفيف من الأهالى.

وبعث المحافظ خلال كلمته ألقاها بعد الانتهاء الصلاة برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تقديم التهنئة لمشايخ المحافظة

وهنأ فودة مشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصري متمنيا السلامة والأمن داعيا الله أن يحفظ مصر، كما التقى بعدد من الاسر والاطفال ووزع عليهم الألعاب وعيدية العيد بعد الصلاة العيد.

وقال إنه سيقوم اليوم بزيارة إلى مدينة الطور لتهنئة للمواطنين والمشايخ بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه أجرى زيارة أمس إلى مدينة دهب لمتابعة تطوير المدينة وقدم التهاني إلى أهالي مدينة دهب.

وألقى الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، خطبة عيد الأضحى من ساحة مسجد السلام بشرم الشيخ، وقدم التهاني إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأهالي المحافظة بمناسبة العيد.