52 ألف جنيه إيرادات فيلم «بعد الشر» في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم بعد الشر، في شباك تذاكر السينما، أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ52 ألفا و784 جنيها، ويحتل المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، فيما تجاوزت إجمالي إيراداته منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار الـ 8 أسابيع الماضية 15 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، أس أس، بيومي فؤااد، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار كوميدي، من خلال علي ربيع الذي تتبدل حياته وتنقلب رأسًا على عقب، بسبب تعويذة سحرية تضعه أمام العديد من الأزمات مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

أفلام السينما

تضم السينما حاليًا 8 أفلام بعد سحب فيلم ساعة إجابة من دور العرض، وهى أفلام شوجر دادي، يوم 13، فيلم رهبة، فيلم هارلي، فيلم 19 ب، فيلم ابن الحاج أحمد، وفيلم مغامرات كوكو