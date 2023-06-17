81 ألف جنيه إيرادات فيلم بعد الشر خلال يوم واحد في دور العرض

احتّل فيلم بعد الشر، المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا، وحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، بلغت 81 ألف و625 جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار 8 أسابيع ماضية 15 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أغنية سطلانة بالفيلم

وتضمنت أحداث الفيلم أغنية سطلانة، التي يشارك في غناءها عبدالباسط حمودة وحمدي بتشان ومحمود الليثي وحسن الخلعي، ورددها لاعبو النادي الأهلي خلال احتفالهم بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، أس أس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية سولي الشاب الذي يقع في كثير ممن الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته بسبب تعويذة سحرية.