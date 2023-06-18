وزير الإسكان يتابع نقل المرافق لاستكمال نفق «الأوسطي» بالقاهرة الجديدة (صور)

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال نقل المرافق بشارع التسعين الجنوبي لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، وموقف الأعمال الجارية بمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بعدة مناطق، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات المرافق والخدمات بالمدنية، بما يسهم في تحسين الخدمات لسكان ورواد المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه يتم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق، وتشمل المرافق «خط 100 مم مياه معالجة، وخط 900 مم مياه عذبة، وخط 1500 مم انحدار مثلث الأمل»، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800 مم.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنّه تفقد مشروع أعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذي لمنطقتي المستقبل ومدينتي بقطر 1600 مم بطول 7600 متر من محطة التنقية إلى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800 مم.

وتجول رئيس جهاز القاهرة الجديدة في منطقة الامتداد، حيث يتم تنفيذ خطوط انحدار بأقطار مختلفة (250 مم : 2500 مم) بإجمالي أطوال 40 كيلومترا طولي، والتي تنقل مياه الصرف الصحي بمشروعات بيت الوطن إلى محطة الصرف الصحي رقم 4، لنقل تصرفات الصرف الصحي بمنطقة بيت الوطن إلى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة، وتعتبر محطة الصرف رقم 4 جزءا من تطوير منظومة الصرف بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي ينقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحي بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة، لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي بقطع أراضي بيت الوطن «امتداد النرجس» لنقل مياه الصرف الصحي في المنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين، وكذا تفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحي تنفيذ المقاولون العرب، لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحي الواردة لها من التجمع الثالث، وتفاديالمشكلات السابقة التي كانت تحدث بسبب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.