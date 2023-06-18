ضبط مواد مخدرة خلال حملات أمنية في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، و4 هواتف محمولة.

الاتجار بالمواد المخدرة

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

كما جرى ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، عدد 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وميزان حساس، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وجرى ضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، وبندقية آلية، ةبندقية خرطوش، و4 خزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 سلاح أبيض، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وميزان حساس، و2 دراجة نارية دون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والدراجتين لسهولة التنقل، واتخذت الإجراءات القانونية.