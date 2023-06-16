محافظ مطروح يبحث مع نائب وزير الإسكان حل مشكلة ضعف المياه في عدة مناطق

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع اللجنة الموفدة من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوفد المرافق، الحلول العاجلة لزيادة ضخ المياه للمحافظة وإنهاء معاناة عدد من المناطق من نقص كميات المياه، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، النائب صالح سلطان، والنائب رزق علواني، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسي أبو تمر، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

حلول لمشكلة نقص المياه بمطروح

ووجه محافظ مطروح، في بيان صادر اليوم، الشكر للاستجابة العاجلة من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لطلب المحافظة للوقوف على أسباب مشكلة مياه الشرب وسبل حلها بسرعة.

وتناول اللقاء عدد من التوجيهات والقرارات بناء على الجولة التفقدية لوفد وزارة الإسكان لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومنها الإسراع في مراجعة عمل جميع محطات التحلية والروافع والشبكات وكافة المعدات من طلمبات ومحابس، ودراسة إقامة خزانات علوية في بعض المناطق، مع الوقوف على حجم الكميات الواردة واستهلاكها، ودعم شركة المياه بمطروح بمزيد من السيارات الناقلة للمياه، وتكليف استشاري لتقييم جميع مشكلات محطات التحلية بالرميلة والأعمال المطلوبة.

كما تضمن اللقاء دراسة كافة المقترحات والحلول للحفاظ على الأغشية وزيادة كميات ضخ المياه المستهدفة، وتنسيق رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بمطروح المباشر مع محطة تحلية باغوش، وزيادة ضخ محطة تنقية مياه العلمين لمطروح، والدفع بلجنة معاينة وأخذ عينات من مخرج محطات التحلية والشبكات وعدد من المناطق المختلفة للوقوف على جودة المياه، وعمل تقرير بها من خلال معمل مرجعي، والإسراع في إنهاء أعمال الإنشاء والتشغيل الجزئي لمحطة الرميلة 4 مع بداية العام القادم 2024، وزيادة الاعتماد المالي لمخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمطروح.

محطة معالجة ثلاثية

من ناحية أخرى، تقرر تحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مطروح وتوسعاتها إلى معالجة ثلاثية بدلاً من الثنائية، مع الاستفادة في إعادة استغلالها في استصلاح وزراعة مساحة 2140 فدانا على بعد 6 كيلومترات غرب المحطة، وفق خطة زمنية، وتزويد أرض الغابة الشجرية لسحب مزيد من المياه، وإنشاء عدد من المحطات الفرعية وربطها على المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الصحي في 2/7/2023، بالإضافة إلى أعمال مد شبكة الصرف الصحي بعدد من مراكز المحافظة.