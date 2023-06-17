«الإسكان»: استمرار الأعمال الإنشائية بنفق السيارات في ربوة أكتوبر

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، استمرار أعمال نفق السيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر (السادسة إبني بيتك سابقا)، والجاري تنفيذه ضمن مشروعات البنية التحتية الجارية بالمدينة.

تنفيذ نفق سيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر السادسة إبني بيتك سابقا

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أيمن صبحي راشد، والمهندس محمود مراد، نائبا رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سير العمل بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لجسم النفق وجارٍ تأمين مسار السكة الحديد وإعداد التجهيزات النهائية لعملية الدفع النفقي.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مشروعات تنفيذ المرافق بالمنطقة الصناعية تمهيداً لتسليمها للمستثمرين في الفترة الحالية، وتفقدوا مشروعات المرافق للعمارات السكنية بمنطقتي أ - ب غرب المطار ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وقامت اللجنة الفنية المشكلة من الإدارات المعنية بالجهاز بمعاينة واختبار المولد الخاص بمحطة رافع المياه والمغذي للمنطقة الصناعية تمهيداً لدخوله الخدمة، وذلك بحضور كل من المهندس محمد عبد السلام معاون رئيس الجهاز ومدير عام المرافق، والمهندس شريف إسماعيل، المشرف العام على المحطات، والمهندس محمد جميل، مدير إدارة الكهرباء، والطاقم المشرف على المشروع والشركة المنفذة.

مشروعات ومحاور بمختلف مناطق المدينة

جدير بالذكر أن مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة تضم مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستي وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن الخطة المعتمدة لتطوير المدينة.