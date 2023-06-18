«التعليم»: نبذل أقصى جهودنا لتسيير امتحانات الثانوية العامة بانضباط

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم عدد 353 طالبا، وعدد 18 لجنة، وذلك خلال تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان في المحافظة.

ورقة إجابة البابل شيت

واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكد أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.

ورافق الوزير والمحافظ، الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.