طفل روبرت دي نيرو يأتي للدنيا مع اقترب بلوغ أبيه 80 عاماً

لم يفلت المولود الجديد للممثل العالمي روبرت دي نيرو، من عدسات المصورين، الذين حرصوا على التقاط الصور للطفل الذي جاء إلى الدنيا مع اقتراب والده من بلوغ عمر الـ80 عاماً، في حدث قد لا يتكرر كثيراً، حيث ظهر الطفل صباح أمس الأربعاء مع أمه في مدينة نيويورك، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الشهيرة، التي نشرت صور الطفل.

من هي أم المولود الجديد لروبرت دي نيرو؟

وأنجبت الأم تيفاني تشين ابنها من روبرت دي نيرو، الذي يقترب من إتمام 80 سنة، وظهرت أمس بينما كانت تتنزه مع طفلها الوليد، في مدينة نيويورك الأمريكية، بينما يتواجد الممثل العالمي حالياً في الأرجنتين، لاستكمال تصوير دوره في مسلسل أرجنتيني جديد، يجسد فيه دور كاتب مرموق، وتتنوع أماكن التصوير بين العاصمة بوينس آيرس وعدة دول أخرى في أمريكا الجنوبية.

روبرت دي نيرو يقترب من 80 عاماً وينجب طفلاً جديداً؟

روبرت دي نيرو هو ممثل ومخرج أمريكي، من أصول إيطالية، مولود في مدينة نيويورك في 17 أغسطس 1943، وأحد أهم الممثلين في تاريخ السينما الأمريكية، حصل على جائزة الأوسكار مرتين، الأولى عن دوره في فيلم «العراب» عام 1975، والثانية عن دوره في فيلم «الثور الهائج» عام 1981.

كما فاز دي نيرو بجائزة «جولدن جلوب سيسل بي دوميل» في عام 2011، وتم تكريمه بمنحه وسام الحرية الرئاسي، من الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما، في عام 2016.